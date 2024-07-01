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Dünya

BM: Vahşet suçlarını durdurma konusunda verilen sözler tutulmuyor

BM Genel Sekreteri'nin Koruma Sorumluluğu Özel Danışmanı Bleeker, 2005'te her ülkenin toplumları soykırım, savaş suçu, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlardan koruma sorumluluğu bulunduğunun kabul edildiğini ancak sözlerin tutulmadığını belirtti.

Şerife Çetin  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
BM: Vahşet suçlarını durdurma konusunda verilen sözler tutulmuyor Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

New York

Mo Bleeker, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen "Koruma Sorumluluğu" oturumunda Genel Sekreter Antonio Guterres adına konuşma yaptı.

2005 Dünya Zirvesi'nin ardından BM Genel Kurulunda tüm ülkelerin "koruma sorumluluğu" olduğunun kabul edildiğini anımsatan Bleeker, bunun kabulünün büyük ümitlere yol açtığını kaydetti.

Bleeker, bu çerçevede BM üyelerinin toplumları soykırım, savaş suçu, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlardan koruma sözü verdiğini belirterek, "Vahşet suçlarını durdurma konusunda verilen sözler tutulmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vahşet suçlarına ilişkin riskler hakkında yapılan uyarılara ya tepkisiz kalındığını ya da inkar edildiğini ifade eden Bleeker, "Vahşet suçlarını durdurmak için ya zamanında adım atmıyoruz ya da adım atamayacak kadar şok oluyoruz." diye konuştu.

Bleeker, halihazırda uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun devletler ve devlet dışı aktörler tarafından açık bir şekilde ihlal edildiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin fikir birliği sağlayamadığı için uluslararası barış ve güvenlik görevini yerine getiremediğini belirten Bleeker, bu nedenle uluslararası sisteme olan güvenin de azaldığını dile getirdi.

Bleeker, "Koruma Sorumluluğu"nun toplu olarak herkesin yükümlülüğü olduğuna işaret ederek bunun, dünyanın her yerinde herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

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