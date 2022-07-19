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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'daki savaşta vurulan 11 bin 800 sivilden 5 bin 100'ü öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hedef alınan Ukraynalı sivillerin sayısının 11 bin 800'ü aştığını, bunlardan 5 bin 100'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mücahit Oktay   | 19.07.2022
BM: Ukrayna'daki savaşta vurulan 11 bin 800 sivilden 5 bin 100'ü öldü

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Moskova'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın başından bu yana 11 bin 800'den fazla sivilin vurulduğunu, bunlardan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5 bin 100'ü geçtiğini" söyledi.

BM İnsan Hakları İzleme Misyonunun, Ukrayna genelinde şimdiye kadar hayatını kaybeden 5 bin 100'den fazla sivilin 346'sının çocuk olduğunu doğruladığını belirten Haq, "Sivil kayıpların gerçek sayısının çok daha yüksek olması muhtemel." dedi.

Haq, "BM, sivilleri etkileyen ve ayrım gözetmeyen saldırı raporlarının artmasından derin endişe duymaktadır. Çatışmanın tarafları, Ukrayna'daki sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır." diye konuştu.

Farhan Haq ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü, iki tarafın, Ukrayna gıda ürünlerini Karadeniz üzerinden herhangi bir engel olmadan ihraç etmek için devam eden müzakereleri ele aldığı, Genel Sekreter'in gerekirse İstanbul'a gitmeye hazır olduğu bilgisini verdi.

13 Temmuz'da İstanbul, Ukrayna tahılını uluslararası pazarlara taşımanın yollarını görüşmek üzere Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin katılımıyla askeri bir toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıda İstanbul'da ilgili tarafların temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildiğini açıklamıştı.

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