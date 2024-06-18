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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'daki savaş, sınırlarının çok ötesini etkiliyor

Birleşmiş Milletler (BM), küresel gıda krizinin genişlediğine dikkati çekerek, Ukrayna'daki savaşın sınırlarının çok ötesini etkilediğini belirtti.

Şerife Çetin  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
BM: Ukrayna'daki savaş, sınırlarının çok ötesini etkiliyor

New York

BM Güvenlik Konseyinde Ukrayna'daki durum hakkında oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'da mayıs ayında 174 sivilin öldürüldüğünü, 690 kişinin yaralandığını bildirdi.

DiCarlo, ölümlerin yarısının Harkiv bölgesinde olduğunu, 1 milyondan fazla nüfuslu bölgede patlayıcı silahların kullanıldığını aktardı.

Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 11 bin 126 sivilin öldürüldüğünü ve 21 bin 863 sivilin yaralandığını kaydeden DiCarlo, Rusya tarafında ise 91 sivilin öldürüldüğünü, 455 sivilin yaralandığını ifade etti.

DiCarlo, BM'nin insani yardım planının sadece yüzde 27'sinin fonlandığını belirterek, destek talep etti.

"Bu savaş Ukrayna sınırının çok ötesinde birçok ülkeyi etkiledi." şeklinde konuşan DiCarlo, küresel gıda krizinin 2023 yılında 282 milyon kişiyi etkilediğini bildirdi.

DiCarlo, bunun temel sebepleri arasında elverişsiz hasat ile Karadeniz ve diğer yerlerde seyrüsefer serbestisine yönelik kısıtlamalar bulunduğunu ifade etti.

Küresel ticaretin yüzde 80'inin denizlerden yapıldığına dikkati çeken DiCarlo, Karadeniz'in de çok önemli bir rota olduğunu söyledi.

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