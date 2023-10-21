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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Ukrayna Komisyonu: Savaş suçları ve insan hakları ihlalleri devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Ukrayna Soruşturma Komisyonu, sivilleri ciddi şekilde etkileyen savaş suçları ve insan hakları ihlallerinin devam ettiğini tespit etti.

Saadet Firdevs Aparı  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
BM Ukrayna Komisyonu: Savaş suçları ve insan hakları ihlalleri devam ediyor

Ankara

Komisyonca BM Genel Kurulu'na sunulan raporda, Rus yetkililerin, ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlediğine, işkence ve tecavüz içeren savaş suçları işlediğine ve çocukları Rusya'ya sınır dışı ettiğine dair yeni kanıtlar ortaya koydu.

Raporda, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde toplanan yeni kanıtların, Rus yetkililerin kontrolü altındaki bölgelerde de aynı işkence yöntemlerinin kullanıldığını gösterdiği ifade edildi.

İncelenen vakalarda, çoğunlukla Ukrayna makamlarına bilgi aktardıklarından veya Ukrayna ordusunu desteklediklerinden şüphelenilen erkeklere işkence yapıldığının görüldüğü kaydedildi.

Mağdurlar ve tanıklarla yapılan görüşmelerin, Rus yetkililerin insan onuruna karşı derin bir saygısızlık içinde olduğunu gösterdiği ifade edilen raporda, tanıkların, mağdurların işkenceden öldüğü durumları rapor ettiği belirtildi.

Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde yapılan son incelemeler sonucunda, tecavüz ve işkence suçlarının birlikte işlendiği ortaya konulan raporda, refakatçisi bulunmayan çocukların Rus yetkililerce Rusya'ya veya Ukrayna'da işgal ettikleri bölgelere yasa dışı sınır dışı edilmelerine ilişkin kanıtlar da sunuldu.

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