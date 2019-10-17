Euro
6.49
Dolar
5.82
BIST 100
94,896.23
Altın
1,492.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Betül Yürük   | 17.10.2019
BM, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

New York

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. 

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden, Türkiye ve ABD arasında yapılan görüşmeler ve Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'deki krize etkili çözüm bulmak için hala uzun bir yol olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suud medyası PKK yayın organı gibi
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi

Benzer haberler

BM, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

BM, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

'Buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir'

Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

ABD Senatosundan Suriye tasarısına engel

ABD Senatosundan Suriye tasarısına engel

'Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi'

'Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi'
Türkiye-ABD anlaşmasının detayları

Türkiye-ABD anlaşmasının detayları