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Dünya, Libya

BM Trablus'ta sivilleri hedef alan saldırıları UCM için kaydediyor

BM Libya Destek Misyonu Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken, saldırıları UCM ile paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 09.05.2020
BM Trablus'ta sivilleri hedef alan saldırıları UCM için kaydediyor

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurdu.

Misyonun resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "UNSMIL, Trablus'un Zâviye't el-Dehmani bölgesinde, Türkiye ve İtalyan Büyükelçilik yerleşkeleri yakınının hedef alındığı ve en az iki sivilin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına yol açan dünkü saldırı da dahil, Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine yönelik artan saldırıları şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

UNSMIL, açıklamasında, bu ihlalleri, BM Uzmanlar Heyeti ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile paylaşmak üzere belgelemeye devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada, sivil-asker ayrımı gözetmeyen bu "alçak saldırıların", kutsal ramazan ayının idrak edildiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi gereken bir zamanda artmasından ötürü UNSMIL'nin "son derece endişeli" olduğu belirtildi.

"Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk gözetiminde hesap verecek"

Mayıs ayının başından bu yana artan saldırıların, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in başını çektiği sözde Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba atfedilebileceği ifade edilen açıklamada, özellikle Ebu Selim, Tacura, el-Hadbe'l Bedri, Zenata ve Zâviye't el-Dehmani nahiyelerine yönelik 1-8 Mayıs tarihlerindeki saldırılar neticesinde en 15 sivilin hayatını kaybettiği ve 50'den fazlasının yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, sivillerin hedef alınması hususunda Libyalı tarafları uyaran UNSMIL, bu saldırıların "uluslararası hukuku ve evrensel insan haklarını apaçık bir şekilde hiçe saydığını ve savaş suçları olarak addedilebileceğini" ve "bu suçları işleyenlerin uluslararası hukuk gözetiminde hesap vereceğini" vurguladı.

ABD'den kınama mesajına destek

Öte yandan ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, UNSMIL'nin açıklamasına katıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland, Libya'da özellikle sivillere karşı yapılan bu eylemlerin kutsal ramazan ayında ve de tüm çabaların koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmaya odaklanması gereken bir zamanda meydana gelmesi nedeniyle UNSMIL'in bu öfkesini paylaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bir yıl önce başkenti ele geçirmek için saldırı emri veren ancak bunu başaramayan ve saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Halife Hafter'e bağlı milisler, son aylarda başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını artırmıştı.

Hafter milislerinin bu akşam başkent Trablus'un Ayn Zara bölgesine düzenledikleri saldırıda aynı aileden 4 sivil hayatını kaybetti. 5-7 Mayıs tarihlerinde de yine saldırılarda 14 sivil ölmüştü.

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