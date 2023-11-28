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Dünya

BM, Suriye'de gerilimin daha da artması ihtimalinden derin endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Suriye'deki gerilimi daha da tırmandırması konusunda "derin endişe" duyduklarını dile getirdi.

Dilara Karataş  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
BM, Suriye'de gerilimin daha da artması ihtimalinden derin endişe duyuyor Fotoğraf: Muhammed Abdullah/AA

Ankara

BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Rochdi, "işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan olayların etkilerinin Suriye'de hissedilmeye devam ettiğini" söyledi.

Rochdi, Suriye'de gerilimin daha fazla tırmanması ihtimalinden "derin endişe" duyduklarını vurgulayarak "İsrail, hava saldırılarıyla bir kez daha Şam Havalimanı'nı vurdu ve bu havalimanında çalışan BM İnsani Hava Yardım Servisi (UNHAS) hizmetlerini bir kez daha geçici olarak durdurdu." dedi.

Bölgede acilen gerilimin düşürülmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Rochdi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD güçlerine yönelik saldırı haberlerinin gelmeye devam ettiğini belirtti.

Rochdi, ilgili taraflardan gerilimi tırmandırmak istemedikleri şeklinde mesajlar aldıklarına işaret ederek bunun yeterli olmadığını ve bölgedeki şiddeti devam ettirmenin ateşle oynamak anlamına geldiğine dikkati çekti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu da Suriye halkının "gereğinden fazla acı çektiğini" söyledi.

Wosornu, "Devam eden çatışmalar ve on binlerce insanın yerinden edilmesi, insani ihtiyaçları derinleştirirken bu çatışma altında bir kışa daha giren sivillerin acılarını daha da arttırdı." diye konuştu.

Düzenli hizmetlerin yeniden sağlanması için çok az şans olduğuna ve kritik yardım programlarını kesmeye "zorlandıklarına" işaret eden Wosornu, bölgede sürekli insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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