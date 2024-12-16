Dolar
34.96
Euro
36.77
Altın
2,649.79
ETH/USDT
3,899.20
BTC/USDT
103,678.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam’da HTŞ lideri Şera’yla görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) ile Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Muhammet Nazım Taşcı  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam’da HTŞ lideri Şera’yla görüştü

İstanbul

Suriye’deki geçici hükümet kaynakları tarafından verilen bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından dün ilk kez Şam'a giden Pedersen, burada HTŞ lideri Şera ile bir araya geldi.

Şera, görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının güncellenmesi ve ülkedeki mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Suriyelilerin sorunlarını ele almak için hızlı ve etkili bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Şera, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşasına ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Şera, mültecilerin güvenli bir şekilde Suriye’ye dönüşü için uygun bir ortam sağlanmasını ve bu süreçlere ekonomik ve siyasi destek verilmesini istedi.

Son olarak Şera, bu adımların acele edilmeden, çok dikkatli bir şekilde özenle ve uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi’nde Aralık 2015'te kabul edilen 2254 sayılı karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Buna göre, müzakerelerin 6 ay içinde tamamlanıp geçiş yönetimi tesis edilmesi, yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel cezaevine gönderildi
AFAD, Sednaya Hapishanesi için arama kurtarma ekibi sevk edecek
Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
AFAD, Münbiç'te 1365 aileye gıda kolisi ulaştırdı
İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası bazı iş yerlerine su bastı

Benzer haberler

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam’da HTŞ lideri Şera’yla görüştü

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam’da HTŞ lideri Şera’yla görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye tarih boyu olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında olacak

İsrail ile Suriye'de devrilen Esed rejimi arasında gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı

İsrail’in enkaza çevirdiği Lazkiye Limanı temizlenerek hizmete açılıyor

İsrail’in enkaza çevirdiği Lazkiye Limanı temizlenerek hizmete açılıyor
Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor

Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor
İngiltere, terör örgütü olarak gördüğü Suriye'deki HTŞ ile diplomatik temas kurduğunu açıkladı

İngiltere, terör örgütü olarak gördüğü Suriye'deki HTŞ ile diplomatik temas kurduğunu açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet