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Dünya

BM: Suriye anayasa komitesi 3. tur görüşmeleri ağustos sonunda başlayabilir

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, 3'üncü tur görüşmeler için anayasa komitesini toplamaya hazır olduğunu beliterek, ''Ağustos sonuna doğru Cenevre'de bir oturumun mümkün olabileceğinden umutluyum.'' dedi.

Betül Yürük   | 16.06.2020
BM: Suriye anayasa komitesi 3. tur görüşmeleri ağustos sonunda başlayabilir Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

New York

 Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 3'üncü tur görüşmeler için anayasa komitesini toplamaya hazır olduğunu beliterek, ''Ağustos sonuna doğru Cenevre'de bir oturumun mümkün olabileceğinden umutluyum.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans ile Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, ülke genelindeki dramatik ekonomik çöküşün yeni bir boyuta ulaştığına dikkati çekti .

Suriye'nin para biriminin son bir haftada 9 yıldan uzun süredir davam eden savaş sürecinden daha fazla değer kaybettiğini belirten Pedersen, enflasyon oranının son 6 ayda zirveye çıktığını ifade etti.

Suriye'de kıtlık yaşanabilir uyarısı

İlaç ve gıda fiyatlarının arttığını ve alım gücünün azaldığını kaydeden Pedersen, Suriyelilerin yüzde 80'inden fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.

Dünya Gıda Programı'na göre 9,3 milyon Suriyelinin gıda güvenliğinin bulunmadığını belirten Pedersen, durum daha da kötüleşirse ülkede kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Pedersen, 3'üncü tur görüşmeler için anayasa komitesini toplamaya hazır olduğunu da belirterek, ''Ağustos sonuna doğru Cenevre'de bir oturumun mümkün olabileceğinden umutluyum.'' dedi.


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