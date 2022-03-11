Dolar
14.72
Euro
16.21
Altın
1,959.80
ETH/USDT
2,625.30
BTC/USDT
39,280.00
BIST 100
2,063.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Somali'de kuraklık nedeniyle evini terk edenlerin sayısı 500 bini bulabilir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), kuraklığın etkisini artırdığı Somali'de sıcaklığın bu şekilde sürmesi durumunda bu ayın sonuna doğru evini terk edenlerin sayısının 500 binlere çıkabileceği uyarısında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 11.03.2022
BM: Somali'de kuraklık nedeniyle evini terk edenlerin sayısı 500 bini bulabilir

Cenevre

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan BMMYK Sözcüsü Boris Cheshirkov, Somali'deki kuraklığa ilişkin son durumu değerlendirdi.

Cheshirkov, ülke genelinde yağmur sezonunda beklenen yağışların gelmemesi sonucu binlerce kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, "Mart ayının ilk haftasında ülkenin güney körfez bölgesinde 17 binden fazla kişi kuraklık nedeniyle evini terk etti." dedi.

Evini terk eden kişilerin göçtükleri yerde içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını vurgulayan Cheshirkov, "Durum bu şekilde devam ederse BMMYK, bu yılın başından mart ayının sonuna kadar yaklaşık 500 bin Somalilinin kuraklık nedeniyle evini terk etmek durumunda kalacağını öngörmektedir." şeklinde konuştu.

Cheshirkov, kuraklık nedeniyle iç göçlerin artışının süreceği Somali'de insani yardım ihtiyacının artacağını kaydederek, "2022'de BMMYK, ülke içinde yerinden edilen 2,9 milyona yakın kişiyle birlikte geri dönen 40 bin sığınmacı, ülkeye dışarıdan gelen 31 bin sığınmacı ve Etiyopya ve çevresinden ülkeye sığınan 15 bine yakın kişiye koruma sağlamak için 157,5 milyon ABD doları yardıma ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi
Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

BM: Somali'de kuraklık nedeniyle evini terk edenlerin sayısı 500 bini bulabilir

BM: Somali'de kuraklık nedeniyle evini terk edenlerin sayısı 500 bini bulabilir

BM'den Rusya'ya 'sivillere yönelik saldırılar ve misket bombası kullanılması savaş suçu' uyarısı

Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçan mülteci sayısı 2,5 milyona yaklaştı

BM'nin Libya için çözüm önerisi Tobruk'un yol haritasını saf dışı bırakır mı?

BM'nin Libya için çözüm önerisi Tobruk'un yol haritasını saf dışı bırakır mı?
Suriye Anayasa Komitesi 6. turdaki hayal kırıklığının ardından tekrar toplanacak

Suriye Anayasa Komitesi 6. turdaki hayal kırıklığının ardından tekrar toplanacak
BM Genel Sekreterinden 11 yılı geride bırakan Suriye savaşı için siyasi çözüm çağrısı

BM Genel Sekreterinden 11 yılı geride bırakan Suriye savaşı için siyasi çözüm çağrısı