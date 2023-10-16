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Çocuk ve bebekler İsrail'in Gazze saldırılarında hedef oldu.
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BM: Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına büyük ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla ilgili, "Henüz bir gelişme kaydedilmedi. Sınır kapısının açılmasına büyük ihtiyaç var." dedi.

Şerife Çetin  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
BM: Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına büyük ihtiyaç var Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in yarın Mısır ve İsrail'e gideceğini kaydeden Dujarric, Griffiths'in ziyaretinin birkaç gün sürmesinin beklendiğini söyledi.

"Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların geçişine izin verilmesi büyük önem taşıyor"

Dujarric, BM'nin Gazze'nin güneyinde insani ihtiyaçları karşılayacak malzemesi bulunduğunu kaydederek, "Hayat kurtarıcı yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine gecikme olmadan izin verilmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması için farklı platformlarda görüşmelerin yürütüldüğünü, herkesin durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ifade eden Dujarric, "Henüz bir gelişme kaydedilmedi. Sınır kapısının açılmasına büyük ihtiyaç var." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) malzemelerinin Mısır'daki Ariş Havalimanı'na ulaştığını aktaran Dujarric, buranın Refah Sınır Kapısı'na en yakın havalimanı olduğunu belirtti.

Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) ise Gazze'deki yerinden edilmiş 225 bin kişiye ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

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