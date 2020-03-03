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Dünya

BM raportöründen AB ve Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Yunan güvenlik güçlerinin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere uyguladığı sert müdahaleye tepki gösterdi.

Betül Yürük   | 03.03.2020
BM raportöründen AB ve Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Yunan güvenlik güçlerinin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere uyguladığı sert müdahaleye, "Koruma isteyen kadın ve çocuklara ateş açılıyor, botları açık denizlere itiliyor. Burası Nazilerden kaçan, mültecilere ateş açılan 1940'ların Avrupa'sı değil, MS St Louis ya da 1939'da 900 Yahudi'nin girişine izin verilmeyen ABD ve Kanada da değil. Burası 2020'nin Avrupa'sı." sözleriyle tepki gösterdi.

Callamard, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yunan güvenlik güçlerinin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere müdahalesini eleştirdi.

Mülteci ve göç sorunun "uluslararası bir suç" ve bu soruna "sıradanmış" gibi bakılmasının ise özellikle trajik ve rahatsız edici olduğunu belirten Agnes Callamard, "Kaç AB lideri, çocuklara ateş açan ve onları vebalı gibi iteleyen Yunan sınır güvenlik güçlerine tepki verecek acaba?" ifadesini kullandı.

Callamard, "Koruma isteyen kadın ve çocuklara ateş açılıyor, botları açık denizlere itiliyor. Burası Nazilerden kaçan, mültecilere ateş açılan 1940'ların Avrupa'sı değil, MS St Louis ya da 1939'da 900 Yahudi'nin girişine izin verilmeyen ABD ve Kanada da değil. Burası 2020'nin Avrupa'sı." değerlendirmesinde bulundu.

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