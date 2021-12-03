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Dünya

BM Özel Raportörü, Sri Lanka’da modern köleliğin devam ettiğini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Tomoyo Obokata, modern kölelik biçimlerinin Sri Lanka’da halen devam ettiğini söyledi.

İdris Sülün   | 03.12.2021
BM Özel Raportörü, Sri Lanka’da modern köleliğin devam ettiğini söyledi Fotoğraf: Pushpa Kumara/AA

İstanbul

Sri Lanka özel oturumu sonrasında açıklamalarda bulunan Obokata, özellikle çocuklar, kadınlar, etnik azınlıklar ve yaşlılar gibi savunmasız grupların bundan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Modern kölelik konusunda çalışmalar yürüten Obokata, Sri Lanka’daki çocukların yaklaşık yüzde 1'inin çoğu tehlikeli işlerde çocuk işçi olarak, yaşı küçük erkek ve kızların yerel sektörlerdeki temizlik işlerinde çalıştıklarını ve turizm sektöründe çalışanların cinsel istismara uğradıklarını anlattı.

Özellikle etnik azınlık Tamillerin yaşadığı bölgelerde çocuk işçiliğinin yaygın olduğunu söyleyen Obokata, çocukların okulu bırakarak ailelerini desteklemek için çay ve kauçuk ekim alanlarında çalışmaya zorlandıklarını vurguladı.

Obokata, Sri Lanka’daki köleliğin etnik bir yönü olduğuna tanıklık ettiğini aktararak, "Özellikle 200 yıl önce Hindistan’dan ekim işlerinde çalışmak için getirilen Malayaha Tamilleri, çeşitli ayrımcılık biçimleriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, geleneksel kölelik, zorla çalıştırma, borç köleliği, serflik, kölelik veya kölelik benzeri koşullarda çalışan çocuklar, ev köleliği, cinsel kölelik ve kölelik benzeri evlilik gibi biçimlerin tümünün modern köleliğin kapsamı altında değerlendirildiğini ifade ediyor.

Tomoyo Obokata, gelecek yıl eylül ayında bölgeyle ilgili BM İnsan Hakları Konseyi’ne bir rapor sunmayı umduğunu söyledi.

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