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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Ukrayna'daki askeri harekattan endişeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Ukrayna'da hızlıca kötüye giden durumdan ve halihazırdaki askeri harekattan endişeli" olduklarını bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.02.2022
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Ukrayna'daki askeri harekattan endişeliyiz Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Cenevre

Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yönelik müdahalesini değerlendirdi.

Bölgede askeri gerilimin yükselmesinin sivillere ağır sonuçlar doğuracağını vurgulan Grandi, "Burada kazanan olmaz, sadece birçok hayat darmadağın olur." ifadesini kullandı.

Çatışmaların olduğu bölgelerde sivillerin evini terk etmeye başladığını kaydeden Grandi, sivillerin hayatının ve sivil altyapıların, uluslararası insan hakları hukuku uyarınca korunması gerektiğini belirtti.

Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin bölgeye insani yardım sağlanması için Ukrayna'daki yerel ortaklarıyla temasta olduğu ve aynı zamanda komşu ülkelere, Ukrayna'dan gelebilecek sığınma talepleri için sınırlarını açık tutma çağrısı yaptıkları bilgisini paylaştı.

Ukrayna ve komşu ülkelerde BM ve bağlı kuruluşların faaliyetlerini yoğunlaştırdığının altını çizen Grandi, "Ukrayna'da hızlıca kötüye giden durumdan ve halihazırdaki askeri harekattan endişeliyiz." açıklamasını yaptı.

Grandi, Ukrayna ve bölge ülkelerde gerilimden olumsuz etkilenen sivillere yardımcı olma konusunda kararlı tavırlarını sürdüreceklerini vurguladı.

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