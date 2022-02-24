Dolar
14.25
Euro
15.93
Altın
1,962.14
ETH/USDT
2,395.10
BTC/USDT
35,528.00
BIST 100
1,841.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız Kiev'den yayındayız Türkiye’deki Ukraynalı vatandaşlar, Ankara’daki Büyükelçilik Binası önünde Rusya’yı protesto amaçlı gösteri düzenliyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Emre Aytekin   | 24.02.2022
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Beijing

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lavrov, görüşmede Ukrayna ile ilgili süreci ve Rusya'nın pozisyonu hakkında bilgi verdi.

ABD ve NATO'nun sürekli doğuya doğru genişleyerek taahhütlerine aykırı hareket ettiklerini, Yeni Minsk Anlaşması'nı uygulamayı reddettiklerini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2015 yılında kabul ettiği 2202 numaralı kararı ihlal ettiklerini söyleyen Lavrov, Rusya'nın, haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri almak zorunda kaldığını belirtti.

Bakan Vang da Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayarak "Aynı zamanda Ukrayna sorununun karmaşık ve özel tarihsel boyutları olduğunu görüyor ve Rusya'nın güvenlik sorunlarına dair meşru endişelerini anlıyoruz. Çin, Soğuk Savaş mantığının tamamen terk edilmesi ve sonunda dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizmasının diyalog ve müzakere yoluyla oluşturulması gerektiğini savunuyor." dedi.

Vang, 22 Şubat'ta Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde de tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerine saygı duyulması ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması gerektiğini vurgulamıştı.

Görüşmede Ukrayna sorununun Minsk Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasının gecikmesi nedeniyle büyüdüğü görüşünü dile getiren Vang, "Çin, bir kez daha tüm taraflara itidalle hareket etme, gerilimi düşürme ve güvenliğin bölünmezliği prensibini göz önüne alarak farklılıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözme çağrısı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı
Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor
Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Özbekistan'da 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesi önemli

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesi önemli

Macron, Rusya'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne hesap vermesini isteyeceklerini söyledi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Ukrayna'daki askeri harekattan endişeliyiz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılardan barış çağrısı

Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılardan barış çağrısı
Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor