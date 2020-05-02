Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Lübnan'da hayat pahalılığı protestolarında şiddet endişe veriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan'da son günlerde hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen protestolarda artan şiddetten dolayı endişe duyulduğunu açıkladı.

Hamdi Yıldız   | 02.05.2020
BM: Lübnan'da hayat pahalılığı protestolarında şiddet endişe veriyor

Lebanon

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, düzenlediği basın toplantısında, bütün Lübnanlılara sinirlerine hakim olmaları, kamu ve özel mallara saygı duymaları ve şiddete başvurmamaları çağrısında bulundu. 

Lübnan güvenlik güçlerinden de güç kullanımı konusunda uluslararası kural ve ölçülere uymalarını isteyen Colville, hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arama ve gerçeği bilme hakları olduğunu söyledi.

Geçen salı kuzeydeki Trablusşam kentinde hayat pahalılığını protesto eden göstericiler ile Lübnan ordusundan güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda bir gösterici hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de çeşitli şekillerde yaralanmıştı.

Olayların ardından açıklama yapan ordu, ölen kişiyle ilgili inceleme başlatıldığını, kendilerinden yaklaşık 160 kişinin yaralandığını bunlardan 15'inin durumunun ağır olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'taki Türk derneğinin yardımları takdir topladı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 3462'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 428 kişi öldü

Benzer haberler

BM: Lübnan'da hayat pahalılığı protestolarında şiddet endişe veriyor

BM: Lübnan'da hayat pahalılığı protestolarında şiddet endişe veriyor

Libya'da 'silahsız gelecek' çağrısı

Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı: Hafter, büyük kayıplar verdiği için Rusya 'ateşkes' ilan etmesini istedi

Libya'da Trablus'a karşı isyan cephesinde bölünme işaretleri

Libya'da Trablus'a karşı isyan cephesinde bölünme işaretleri
BAE, Sudanlıları iş vaadiyle kandırarak Libya'ya gönderiyor

BAE, Sudanlıları iş vaadiyle kandırarak Libya'ya gönderiyor
BM: Yemen'deki 150 bin kişi sel felaketinden zarar gördü

BM: Yemen'deki 150 bin kişi sel felaketinden zarar gördü