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Dünya, Libya

BM: Libyalı taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

Birleşmiş Milletler, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 23.10.2020
BM: Libyalı taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

Cenevre

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuştu. Libyalı tarafların da hazır bulunduğu törende, konuşmasını Arapça yapan Williams, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Libyalı taraflar da anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı.

Williams, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında da 5+5 Komisyon toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerinin (LNA), Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı, "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi.

BM, Libya genelinde varılan tam kalıcı ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

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