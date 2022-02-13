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Dünya

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Dibeybe ve Başağa ile son gelişmeleri görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa ile Libya’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ebu Bekir Aşkın   | 13.02.2022
BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Dibeybe ve Başağa ile son gelişmeleri görüştü

Trablus

Libya hükümetinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Williams ve Dibeybe’nin başkent Trablus'taki Başbakanlık ofisinde bir araya geldiği belirtildi.

Ülkedeki son siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dibeybe’nin, BM Özel Temsilcisi Williams’a, "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda belirlenen yol haritasının tamamlanması ve bu yıl içinde ulusal seçimlerin ve anayasa referandumunun yapılması için uygun koşulların sağlanması” yönündeki çalışmaların sürdüğünü aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, Dibeybe’nin ülkedeki birçok siyasi aktör ve partiyle seçimleri gerçekleştirmek için görüştüğüne de değinildi.

Öte yandan BM Libya Özel Temsilcisi Williams, 10 Şubat’ta Tobruk’taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa ile de bir araya geldi.

Williams, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Trablus'ta görüştüğü Başağa ile Libya’daki son gelişmeleri değerlendirdiğini kaydetti.

Açıklamasında Libya’daki krizin çözümü için “kapsayıcı, şeffaf ve uzlaşıya dayalı bir ilerlemenin” gerektiğini ifade eden Williams, ülke genelinde istikrarın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Tobruk’taki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümetinin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu iddiasıyla 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu vurguladı.


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