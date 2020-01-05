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Dünya

BM Libya Özel Misyonundan Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler Libya Özel Misyonu, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları tarafından Trablus'un güneyindeki askeri okula düzenlenen hava saldırısını kınadı.

Ammar El Khalfı,Hamdi Yıldız   | 05.01.2020
BM Libya Özel Misyonundan Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

Trablus

Misyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu şekilde sürekli artış gösteren askeri operasyonların, Libya'da durumları daha kompleks hale dönüştürdüğü ve siyasi sürece dönüş fırsatlarını tehdit ettiği belirtildi. 

Okullar ve hastaneler gibi sivillere uzanan gelişigüzel bombardımanların sürekli artmasının "savaş suçu" sınıfına yükselme ihtimalinin bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Suçlular er ya da geç mutlaka cezalandırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının kınandığı açıklamada, ölenlerin ailelerine taziyede bulunuldu.

Libya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hişam Şevikat, dün özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sivil hedeflere saldırılarıyla ilgili herhangi bir tavır sergilemediği için artık Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'na güvenmediğini söylemişti.

Darbeci asker Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, başkent Trablus'taki askeri bir okula öğrencilerin yatış saati öncesinde bahçede toplandığı sırada hava bombardımanı düzenlemişti. Hava saldırısı sonucu çoğunluğu genç öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

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