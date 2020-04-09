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Dünya

BM Kovid-19 nedeniyle barış gücü askerlerinin rotasyonunu askıya aldı

BM yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle barış gücü askerlerinin yeniden konuşlandırılmasını askıya aldı.

Betül Yürük   | 09.04.2020
BM Kovid-19 nedeniyle barış gücü askerlerinin rotasyonunu askıya aldı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM barış gücü askerleri ve uluslararası polis güçlerinin rotasyonu ve yeniden konuşlandırılmasını 30 Haziran'a kadar askıya aldıklarını duyurdu. 

Dujarric, mevcut barış gücü misyonlarındaki askerlerin salgın yüzünden yerlerinden oynatılmayacağını belirtti.

BM'nin Orta Doğu, Afrika, Kıbrıs gibi dünyanın çeşitli bölgelerindeki 13 barış gücü misyonunda üniformalı ve sivil 100 binden fazla kişi görev yapıyor.

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