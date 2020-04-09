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Dünya

Güney Kore'de 20 Şubat'tan bu yana en düşük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

Güney Kore'de son 24 saat içerisinde 39 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve bu rakamın 20 Şubat'tan bu yana ülkede görülen en düşük vaka sayısı olduğu bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 09.04.2020
Güney Kore'de 20 Şubat'tan bu yana en düşük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar görülen toplam Kovid-19 vaka sayısının 10 bin 423'e ulaştığı, bunların 6 bin 973'ünün tedavilerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saat içerisinde 39 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bu rakamın 20 Şubat'tan bu yana bir günde görülen en düşük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Ülkede salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 204'e yükseldi.

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