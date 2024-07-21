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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail'in Yemen'deki saldırısından "derin endişe" duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Yemen'deki saldırısından "derin endişe" duyduklarını belirtti.

Lejla Biogradlija  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
BM, İsrail'in Yemen'deki saldırısından "derin endişe" duyuyor

Ankara

Guterres, BM'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği, 6 kişinin ölümüne 80'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunarak, taraflara "üst düzeyde itidal" çağrısında bulundu.

İsrail'in, 20 Temmuz'da yaşanan saldırının sorumluluğunu üstlendiğini aktaran Guterres, saldırının elektrik altyapısına zarar verdiğini ve rafineride büyük bir yangına neden olduğunu ifade etti.

Guterres, İsrail'in Yemen'deki saldırısından derin endişe duyduklarını kaydederek, bu tarz saldırıların bölgede gerginlik riski oluşturduğunu belirtti.

İsrail, cumartesi akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 80'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı

Kuveyt ve Umman'a göre, İsrail'in Yemen saldırısı bölge güvenliğine de zarar veriyor

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Yemen topraklarına düzenlediği saldırıların yansımalarının büyük bir endişeyle takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırıların, bölgede güvenlik zafiyeti oluşmasına ve şiddet döngüsünü sona erdirmeye yönelik uluslararası çabaların baltalanmasına yol açacağı kaydedildi.

Bölgenin ve halklarının, şiddet ve yıkım tehlikesinden uzak tutulması ve uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) çatışmaları önleme sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Kuveyt'in, Yemen'de barış ve istikrarın tesis edilmesini amaçlayan çalışmalara destek vermeye devam edeceği dile getirildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılar kınanırken, bu saldırıların bölgede yeni bir gerilim dalgası meydana getirdiğine işaret edildi.

Bu saldırıların, bölgesel durumu daha karmaşık hale getireceği, çatışmaları sona erdirme çalışmalarını sekteye uğratacağı ve özellikle Arap-İsrail çatışması ve Filistin halkı için adaletin sağlanması konusunda arzu edilen barışın elde edilmesine engel olacağı dile getirildi.

Çatışmaya neden olan temel sebeplerin ele alınması ve sürdürülebilir çözümler ortaya konulabilmesi için diyalog ve müzakereye yoğunlaşılması gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma uluslararası ve bölgesel barışın korunması için üzerine düşeni yapma çağrısında bulunuldu.

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