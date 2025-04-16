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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail'in Gazze'de insani yardım dağıtımlarını engellemeye devam ettiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de insani yardım dağıtım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini belirterek, kesintisiz insani yardım çağrısını yineledi.

Şerife Çetin  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
BM, İsrail'in Gazze'de insani yardım dağıtımlarını engellemeye devam ettiğini bildirdi

New York

BM Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeniden ateşkesin inşa edilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için çağrıda bulunmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Tremblay, Gazze'ye neredeyse 2 aydır insani yardım girişi yapılmadığını anımsattı.

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Tremblay, insani yardım çalışanlarının da görevini getirmekte zorlanmaya devam ettiğini belirterek, İsrail'in bugün planlanan 6 insani yardım operasyonundan sadece 2'sine geçit verdiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırılarını tekrar başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e, yaralıların sayısı 116 bin 432’ye yükseldi.

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