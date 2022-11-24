Dolar
18.63
Euro
19.38
Altın
1,755.07
ETH/USDT
1,198.30
BTC/USDT
16,579.00
BIST 100
4,858.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, İran'daki insan hakları ihlali iddialarını araştırmak için heyet görevlendirecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde, İran'daki insan hakları ihlallerinin incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ömer Faruk Yıldız, Muhammet İkbal Arslan   | 24.11.2022
BM, İran'daki insan hakları ihlali iddialarını araştırmak için heyet görevlendirecek

Cenevre

Konseyde düzenlenen özel oturumda, İran'da 16 Eylül'den bu yana süren protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesindeki hak ihlali iddiaları ele alındı.

Oturumun sonunda, söz konusu hak ihlali iddialarının incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesine yönelik karar tasarısı Konseye sunuldu.

Tasarı, 6 ret oyuna karşı 25 kabul oyuyla kabul edildi.

İranlılardan, BM Cenevre Ofisinin önünde hükümet karşıtı protesto

Öte yandan, BM Cenevre Ofisinin önünde İsviçre'de yaşayan İranlılar, hükümet karşıtı protesto düzenledi.

100'ün üzerinde protestocu, İran güvenlik güçlerinin sert müdahalesine tepki gösterirken, İran'ın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması talebinde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, oturumdaki konuşmasında "halkın eşitlik taleplerini dikkate alması" yönünde İran yönetimine çağrıda bulunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da deprem nedeniyle 45 yapıda hasar oluştu
Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın ismi Nevşehir'de kütüphanede yaşatılacak
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
Deprem bölgesi Düzce ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağmur bekleniyor

Benzer haberler

BM, İran'daki insan hakları ihlali iddialarını araştırmak için heyet görevlendirecek

BM, İran'daki insan hakları ihlali iddialarını araştırmak için heyet görevlendirecek

Galler ile İran, Katar 2022 B Grubu'ndaki ikinci maçlarında rakip olacak

İngiltere: İran asla nükleer silaha sahip olmamalı

İran: Ülkeye yönelik tehdit olduğu sürece operasyonlar devam edecek

İran: Ülkeye yönelik tehdit olduğu sürece operasyonlar devam edecek
İran’daki protestolar nereye evriliyor?

İran’daki protestolar nereye evriliyor?
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan, İran'ın nükleer programını genişletme kararına kınama

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan, İran'ın nükleer programını genişletme kararına kınama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet