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Dünya

BM, İran'da protestoculara yönelik şiddete tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), İran'da güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik devam eden şiddetine tepki gösteren açıklamada bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 27.09.2022
BM, İran'da protestoculara yönelik şiddete tepki gösterdi

Cenevre

BM Cenevre Ofisi'ndeki haftalık basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İran'daki son gelişmeleri ele aldı.

İran'da son 11 gündür süren protestolarda göstericilere karşı güvenlik güçlerinin şiddet uygulamasından endişe duyduklarını belirten Shamdasani, "çok sayıda İranlının, protestolara müdahale sonucu yaşamını yitirdiği" bilgisini paylaştı.

Shamdasani, internet yasakları nedeniyle protestolardaki can kayıpları ve gözaltına alınanların gerçek sayısını tespit etmenin imkansız olduğuna vurgu yaparak "24 Eylül'de devlet medyası can kaybı sayısını 41 olarak belirledi. Sivil toplum kuruluşlarından ise daha fazla can kaybı olduğu yönünde raporlar geliyor." dedi.

Güvenlik güçlerinin protestoculara ateşli silahlarla müdahale etmesinden endişe duyduklarını kaydeden Shamdasani, "Ateşli silahlar sadece kalabalığı dağıtmak için veya can güvenliğine tehdit durumunda kullanılmalıdır." diye konuştu.

Shamdasani, protestoların başlamasından bu yana internet bağlantısının kesilmesine de tepki göstererek "İletişim hizmetlerinin aksaması halkın bilgiye ulaşımı, ekonomik faaliyetler ve kamu hizmetlerine erişimini olumsuz etkilemektedir." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerine protestoculara şiddet uygulamaya son verme çağrısında bulunan Shamdasani, barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü haklarına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

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