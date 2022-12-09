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Dünya

BM, İran'da 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İran'da ülke çapındaki protestolarla ilgili idama mahkum edilen 23 yaşındaki gencin cezasının infaz edilmesini kınadı.

Muhammet İkbal Arslan   | 09.12.2022
BM, İran'da 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadı

CENEVRE

BM'den yapılan yazılı açıklamada, BM uzmanlarının, İran'daki idam kararlarıyla ilgili endişelere dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamada, Tahran İslam Devrimi Mahkemesinin, 23 yaşındaki İranlı genci "Allah'a karşı savaş açma" ile suçladığı ve İran makamlarının şimdiye kadar 12 kişiye verilen idam cezalarını onayladığı kaydedildi.

Adil olmayan yargılama sebebiyle gerçekleşen infazların keyfi olarak insanları yaşamdan mahrum ettiği vurgulanan açıklamada, BM uzmanlarının 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadığı aktarıldı.

Uzmanlar İran'a, idam cezalarını kaldırmak için bir moratoryum oluşturma çağrısında da bulundu.

İlk idam cezası infaz edildi

İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili şu ana kadar idama mahkum edilen 11 kişiden biri olan Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Şikari, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

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