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Dünya

BM, İran'a idamları derhal durdurması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın protestolar sırasında tutukladığı bir kişiyi idam etmesinin ardından infazların derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Tuğba Altun   | 08.12.2022
BM, İran'a idamları derhal durdurması çağrısında bulundu

Ankara

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, idam cezasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Dujarric, "BM İnsan Hakları Konseyine idamların derhal durdurulması gerektiği konusunda katılıyoruz. Anladığımız kadarıyla idam, hiçbir zaman yaşam hakkıyla örtüşmüyor." ifadesini kullandı.

İdam cezasının uygulanmasına BM'nin kesinlikle karşı olduğunu belirten Dujarric, İran'a idamları derhal durdurması çağrısında bulundu.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, ekimde başkent Tahran'daki "Settar Han Caddesi'ndeki protestolar sırasında soğuk silahla vatandaşları tehdit ettiği ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı" iddiasıyla Devrim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari adlı gösterici bu sabah idam edildi.

"Kamu düzenini ve güvenliğini bozmak" ithamıyla mahkeme tarafından 20 Kasım'da ölüm cezası verilen Şikari, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı olarak idam edilen ilk gösterici oldu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

Ejei, devam eden protestolarla bağlantılı idam cezalarının derhal uygulanacağına dikkati çekmişti.

İnsan hakları örgütleri, İran'da devam eden protestolarda binlerce kişinin tutuklandığını ve İran İçişleri Bakanlığı'nın da geçen hafta kabul ettiği üzere 200'den fazla kişinin öldüğünü belirtiyor.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.



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