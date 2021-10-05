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Dünya

BM Irak'ta şeffaf ve dış müdahaleden uzak bir seçim istiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, 10 Ekim'deki genel seçimlerin şeffaf ve dış müdahaleden uzak bir şekilde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Haydar Karaalp   | 05.10.2021
BM Irak'ta şeffaf ve dış müdahaleden uzak bir seçim istiyor

Bağdat

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, yaklaşan erken genel seçimlerle ilgili başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

Dünyanın hiçbir yerinde seçimlerin mucize yaratması ya da köklü değişim sağlamasının mümkün olmayacağını dile getiren Plasschaert, "Iraklılarda seçimlerde usulsüzlük yapılacağı endişesi ve hayal kırıklığı hakim. Irak'taki seçimlerin meşruluğuna önem veriyoruz. Bu seçimler 2018 seçimlerinden farklı olacak. Bu seçimlerin şeffaf ve dış müdahalelerden bağımsız gerçekleşmesi lazım. En önemlisi, somut değişikliklere imza atabilecek bir hükümetin kurulması. BM, tüm Iraklılara karşı eşit mesafede yer alıyor." ifadelerini kullandı.

BM Temsilcisi Plasschaert, gazetecilerin, Kerkük'te özellikle Türkmen ve Arapların seçimlere şaibe karıştırılacağı yönündeki endişelerini hatırlatması üzerine, "Tüm çabamız seçimlerde şaibelerin olmaması yönünde. 2018'de yapılanların aynısı tekrarlanmayacak. Bu seçimlerin, 2018 seçimlerinden farklı olması önemli." dedi.

Irak hükümetinin 2018 seçimlerinde yaşanan usulsüzlüklerin bir daha yaşanmaması için BM'den destek istediğini vurgulayan Plasschaert, Bağdat, Basra, Kerkük, Musul ve Erbil'de BM'ye bağlı 877 uluslararası ve yerli gözlemcinin seçimleri izleyeceğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'da KDP'yi engellemesi

Musul'a bağlı Sincar'a seçim çalışmaları için giden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylarının PKK ve YBŞ terör örgütleri tarafından ilçeye girişine izin verilmemesine de değinen Plasschaert, "Sincar'daki olay çok çetrefilli, olanları yakından takip ettim. Irak'ta adayların seçmene ulaşma özgürlüğünden yanayız." diye konuştu.

Irak'ta 10 Ekim Pazar günü erken genel seçimler yapılacak. Ülkede 2018 yılında yapılan seçimlerde Kerkük ve diğer bölgelerde şaibe ve usulsüzlükler yapılmıştı.


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