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Dünya

BM Irak'ta kapsamlı diyalog için 'garantör' olmaya hazır

Birleşmiş Milletlerin (BM), hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Irak'ta kapsamlı bir ulusal diyalog için garantörlüğe hazır olduğu bildirildi.

Arif Yusuf,İdris Okuducu   | 06.11.2019
BM Irak'ta kapsamlı diyalog için 'garantör' olmaya hazır

Bağdat

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Halbusi, başkent Bağdat'taki ofisinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis ile bir araya geldi. 

Halbusi ve Hennis, ülkedeki son siyasi gelişmeler ile göstericilerin meşru taleplerini ve siyasi sistemde yapılması gereken icraatları ele aldı.

Görüşmede, Irak'taki uluslararası kurumlar ve BM'nin huzurunda, ülkedeki tüm etnik unsurlar, siyasi partiler, cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanının katılımıyla "kapsamlı bir ulusal diyalog" girişimi başlatılması da değerlendirildi.

BM Irak Temsilcisi Hennis, kapsamlı diyaloğun hedefine ulaşması ve herkese eşit mesafeli bir tutum sergilenmesi için BM'nin "garantör" olmaya hazır olduğunu aktardı.

Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki de dün yaptığı açıklamada, gösterilerin sona ermesi için eylemcilere hükümetle "3.taraf" garantörlüğünde anlaşmaları çağrısında bulunmuştu.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.

Birleşmş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.

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