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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. BM İklim Değişikliği Konferansına katılmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde, konaklayacağı otele giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. - VTR
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Dünya

BM İklim Zirvesi Dubai'de başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde başladı.

İbrahim Khazen, Halime Afra Aksoy  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
BM İklim Zirvesi Dubai'de başladı

Dubai

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Expo City Dubai'de başlayan konferans 12 Aralık'a kadar devam edecek.

Bu yıl başkanlığını BAE'nin yürüttüğü COP28'de, 180'den fazla devlet ve hükümet başkanı yer alıyor.

Konferansa katılım talebi 97 bini mavi, 400 bini yeşil bölgeden 500 bine ulaştı.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, geçen yıl COP27'ye ev sahipliği yapan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den başkanlığı devraldı.

BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, iklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor.

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