Euro
7.09
Dolar
6.44
BIST 100
89,717.76
Altın
1,620.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

BM İdlib'de koronavirüsün potansiyel etkisinden endişeli

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Suriye'nin İdlib bölgesinde yerinden edilmiş siviller üzerindeki potansiyel etkisinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Bayram Altuğ   | 27.03.2020
BM İdlib'de koronavirüsün potansiyel etkisinden endişeli Fotoğraf: Muhammed Said/AA

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Suriye'nin İdlib bölgesinde yerinden edilmiş 1 milyona yakın sivil üzerindeki potansiyel etkisinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde video-konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyada hızla yayılan Kovid-19 pandemisinin Suriye ve Libya'daki etkilerine değindi.

"Birleşmiş Milletler, özellikle Suriye'nin kuzeybatısında (İdlib'de) yerinden edilmiş 900 binden fazla yerinden edilmiş sivil başta olmak üzere, Kovid-19'un Suriye genelinde milyonlarca insan üzerindeki potansiyel etkisinden derin endişe duyuyor." diyen Laerke, İdlib'de yerinden olmuş sivillerin aşırı kalabalık kamplarda, yiyecek ve temiz su sıkıntısı çektiğine dikkati çekti.

Sözcü Laerke, Suriye'de ülke içinde yerinden edilmiş 6 milyon sivil olduğu bilgisini paylaştı, sağlık hizmetlerinin de son derece kısıtlı olduğunu vurguladı.

2019 sonu itibarıyla ülkedeki sağlık kuruluşlarının sadece yarısının faaliyet gösterebildiğine işaret eden Laerke, ayrıca binlerce sağlık çalışanının da ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Libya için acil ilave fon çağrısı

İç savaşın hüküm sürdüğü Libya'da da durumun iç açıcı olmadığı mesajını veren Laerke, BM'nin, Libyalı yetkilileri Kovid-19'a karşı hazırlanmaları konusunda desteklediğini ama bununla ilgili hazırlık planlarının uygulanması için acilen ilave finansmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Laerke, darbeci general Halife Hafter'in saldırılarını sürdürdüğü başkent Trablus'taki duruma dikkati çekti, BM'nin tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
İspanya'dan Kovid-19 ile ortak mücadelede AB'ye eleştiri
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı

Benzer haberler

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan uzaktan eğitim değerlendirmesi

Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası

İtalya, Avrupa'dan Kovid-19'a karşı ekonomik açıdan 'sadakat' bekliyor

İtalya, Avrupa'dan Kovid-19'a karşı ekonomik açıdan 'sadakat' bekliyor

Rejim ve Rusya, İdlib'de iki ateşkes arasında 400'e yakın sivil öldürdü

Rejim ve Rusya, İdlib'de iki ateşkes arasında 400'e yakın sivil öldürdü

BM İdlib'de koronavirüsün potansiyel etkisinden endişeli

BM İdlib'de koronavirüsün potansiyel etkisinden endişeli