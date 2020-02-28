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Dünya

BM Güvenlik Konseyi İdlib gündemiyle acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısında, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Betül Yürük   | 28.02.2020
BM Güvenlik Konseyi İdlib gündemiyle acil toplanacak

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu. 

BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.

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