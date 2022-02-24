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Dünya

BM, Guterres'in Ukrayna krizindeki tutumunu savundu

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mevcut Ukrayna kriziyle ilgili tutumunu savundu ve açıklamalarının, yürüttüğü görevi aştığı iddialarını reddetti.

Mücahit Oktay   | 24.02.2022
BM, Guterres'in Ukrayna krizindeki tutumunu savundu

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, uluslararası örgütün New York'taki daimi merkezinde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreterin sözlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dujarric, "Genel Sekreter, görevi çerçevesinde hareket ettiğine inanmasaydı, söylediklerini söylemezdi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebizia, BM Genel Kurulu'nda üye ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında Guterres'in Ukrayna krizine yönelik tutumunu şiddetle eleştirmiş ve sorunu çözmek için "iyi niyetine" inanmadığını belirtmişti.

Nebizia, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri birkaç gündür doğu Ukrayna'da olup bitenler hakkında açıklamalar yapıyor ve söylediği her şey Birleşmiş Milletler Tüzüğü kapsamındaki göreviyle çelişiyor." ifadesini kullanmıştı.

Aynı toplantıda BM Genel Sekreteri, "Rusya Federasyonunun Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanıma kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini ve BM ilkeleriyle çeliştiğini" yinelemişti.dü

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