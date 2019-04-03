Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.62
BIST 100
94,441.10
Altın
1,290.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri'nden Golan Tepeleri 'Suriye'ye ait vurgusu'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğunu vurguladı.

Aydoğan Kalabalık   | 03.04.2019
BM Genel Sekreteri'nden Golan Tepeleri 'Suriye'ye ait vurgusu'

Kahire

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenleyen Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’nde "İsrail’in egemenliğini" tanıyan kararnameyi imzalamasıyla ilgili konuştu.

Guterres, BM'nin Golan Tepeleri’nin Suriye’nin egemenliğinde olduğu konusundaki ısrarına dikkati çekti.

Filistin meselesine dair ise başkenti Kudüs olan iki devletli çözümü desteklediklerini ifade eden BM Genel Sekreteri, BM’nin tüm kararlarının uygulanacağının garanti edileceği bir çözüm için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüştüklerini söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen ve Suriye krizini ele aldıklarını ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, dün Mısır’a gelmiş, El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüşmüştü.

Guterres’in iki günlük Mısır temaslarının ardından Libya’ya geçmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır’da yargının zoru ne?
Ukrayna seçimlerinde beklenen oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?

Benzer haberler

Esed rejiminden İdlib'e saldırı

Esed rejiminden İdlib'e saldırı

'İsrail, Golan ve Kudüs hediyelerinin bedelini ağır ödeyecek'

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Suriye'de yılın ilk üç ayında bin 271 kişi alıkonuldu

Suriye'de yılın ilk üç ayında bin 271 kişi alıkonuldu
Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sıfır noktasında denetleme

Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sıfır noktasında denetleme
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arap dünyasına birlik çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arap dünyasına birlik çağrısı