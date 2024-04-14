Dolar
32.39
Euro
34.43
Altın
2,343.15
ETH/USDT
3,050.80
BTC/USDT
63,461.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Orta Doğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran ile İsrail'e azami itidal çağrısı yaptı.

Hakan Çopur  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Washington

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

"Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı." ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.

İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Öte yandan Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.

Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teleferik sisteminin makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili 14 şüpheliden 5'i tutuklandı
Tuğgeneral Erginbaş, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol Van'da İHA ve SİHA merkezlerini inceledi
Antalya'da teleferikte mahsur kalan Çeken: "Teleferik aşağı doğru çökmeye başladı. Halata çarptık"
MİT Başkanı Kalın ile CIA Başkanı Burns telefonda görüştü

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı

İsrail basını "Tel Aviv, İran'ın saldırısına karşılık verecek mi?" sorusuna yanıt aradı

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 5 Filistinli yaralandı

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı İsrail askerlerinin gözü önünde ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı İsrail askerlerinin gözü önünde ateşe verdi
NATO İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı, itidal çağrısında bulundu

NATO İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı, itidal çağrısında bulundu
G7 liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını güçlü şekilde kınadı

G7 liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını güçlü şekilde kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet