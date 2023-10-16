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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı.

Şerife Çetin  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz

New York

Guterres, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.

Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.

İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.

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