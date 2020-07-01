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Dünya, Libya

BM Genel Sekreteri Guterres, Libya Başbakanı Serrac ile telefonda görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Betül Yürük   | 01.07.2020
BM Genel Sekreteri Guterres, Libya Başbakanı Serrac ile telefonda görüştü

New York

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Başbakan Serrac'ın görüşmede 5+5 ortak askeri komisyon görüşmelerine ve seçimlere dayalı siyasi çözüme taahhüdünü bildirdiği aktarıldı.

İkilinin ayrıca ülkedeki kapalı petrol sahalarının yeniden açılması gerektiği konusunu görüştüğü ifade edilen açıklamada, Guterres'in Libya'da bulunan toplu mezarlardan duyduğu rahatsızlığı ilettiği, BM'nin sorumluların bulunmasına ve ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yardıma hazır olduğunu ilettiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın brifinginde, Guterres'in Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile de telefon görüşmesi yaptığını söyledi.



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