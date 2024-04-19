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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Her türlü misilleme eylemini kınıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin, "Her türlü misilleme eylemini kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Her türlü misilleme eylemini kınıyorum

New York

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, Orta Doğu'da çok tehlikeli misilleme döngüsüne son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Her türlü misilleme eylemini kınıyorum." ifadesini kullanan Guterres, uluslararası topluma birlikte hareket ederek bölgede korkunç sonuçlara yol açabilecek gelişmeleri engelleme çağrısında bulundu.

İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddiaları

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA da patlama seslerinin aynı zamanda Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İranlı yetkililer, henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı.Diğer yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.


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