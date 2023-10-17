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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, 19 Ekim'de Mısır'a gidecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 19 Ekim'de Mısır'a gideceği bildirildi.

Şerife Çetin  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
BM Genel Sekreteri Guterres, 19 Ekim'de Mısır'a gidecek

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in ziyaretini günlük basın toplantısında duyurdu.

Halihazırda Pekin'de olan Guterres'in perşembe günü (19 Ekim) Kahire'de olacağını ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle bir araya geleceğini belirten Dujarric, Genel Sekreter'in aynı zamanda diğer yetkililerle görüşeceğini ifade etti.

Dujarric, Genel Sekreter'in Mısır tarafından İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili cumartesi günü (21 Ekim) düzenlenecek uluslararası konferansta konuşacağını aktardı.

Guterres'in, İsrail ya da Gazze'ye gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter, güvenlik durumunu da göz önünde bulundurarak, olumlu etki oluşturacağını düşündüğü her yere gider." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, Guterres'in aynı zamanda bulunduğu yerlerden de bölgeyle başarılı şekilde irtibatlarını sürdürdüğünü kaydetti.

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