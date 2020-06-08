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Dünya

BM Genel Kurulu toplantıları sanal ortamda gerçekleştirilecek

BM, her yıl eylül ayında dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının, bu yıl video konferans yoluyla yapılacağını bildirdi.

Betül Yürük   | 08.06.2020
BM Genel Kurulu toplantıları sanal ortamda gerçekleştirilecek

New York

Birleşmiş Milletler (BM), 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, düzenlediği basın toplantısında, ''Devlet ve hükümet başkanları New York'a gelemeyecek çünkü bu imkansız.'' dedi. 

Bande, bu yıl 75'incisi düzenlenecek toplantıların sanal ortamda nasıl yapılacağının ise iki hafta içinde açıklanacağını söyledi.

Dünya liderlerinin katıldığı en büyük diplomasi platformu BM Genel Kurulu Görüşmeleri, her yıl eylül ayında New York'ta düzenleniyor.

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