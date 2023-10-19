BM: Gazze'ye yönelik insani yardım tek seferlik değil, sürdürülebilir olmalı
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki insani durumun ciddiyetine dikkati çekerek insani yardımların tek seferlik değil sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti.
New York
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişi öldü
- Gazze Şeridi’ndeki yıkım sınırın İsrail tarafından bile görülebiliyor
- İsrail'in Gazze saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı
- Gazze'de binlerce kişiye hizmet sunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç stoku tükendi
- İsrail saldırıları nedeniyle Şifa Hastanesine sığınan binlerce Filistinli, içecek su bile bulamıyor
Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 1 milyon kişiden 350 binden fazlasının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) okullarında kaldığını aktaran Haq, "Çok zor koşullarda yaşıyorlar. Gazze'de elektrik yok, hastaneler yıkımın eşiğinde." uyarısında bulundu.
Haq, sahadaki BM ortaklarının su tüketiminin kişi başı günlük 3 litreye kadar düştüğünü belirttiğini, bölgedeki BM örgütlerinin ise malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu dile getirdiğini aktardı.
• İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırıları sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 19, 2023
• Yıkım sınırın İsrail tarafından da görülebiliyor
AA Muhabiri Mustafa Deveci, bölgedeki son durumu Sderot'tan aktardı https://t.co/3KkRYCK1Ho pic.twitter.com/DCYKvoxD3M
Yardım sürdürülebilir olmalı
Bölgede İsrail dahil birçok yetkiliyle irtibatta olduklarını ifade eden Haq, "Amacımız Gazze'ye hızlıca sürdürülebilir bir şekilde insani yardım sağlamak." ifadesini kullandı.
Farhan Haq, halihazırda Gazze'ye yardım girişi yapılmadığını, yardımların bir seferlik olmaması gerektiğini söyledi.
Batı Şeria'da artan şiddetle ilgili ise Haq, bölgedeki şiddetin 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını, durumdan derin endişe duyduklarını bildirdi.
• İsrail ordusu Gazze'deki Kudüs Hastanesinin yakınını bombaladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 19, 2023
• Han Yunus kentine saldırı düzenlendi
• Bölgedeki binalar kullanılamaz hale geldi
• Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 678 kişi hayatını kaybetti
• Türkiye ve dünyada Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
•… pic.twitter.com/Dzk2ETeGI4
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.