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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, Gazze'deki sivillere yönelik göç çağrılarından rahatsız

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli üst düzey yetkililerin Gazze'deki sivillerin başka ülkelere nakledilmesi planlarına ilişkin açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
BM, Gazze'deki sivillere yönelik göç çağrılarından rahatsız

Ankara

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR), X sosyal medya hesabından BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün Gazze'deki sivillere ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, "İsrailli üst düzey yetkililerin Gazze'deki sivilleri başka ülkelere nakletme planlarına ilişkin açıklamalarından çok rahatsızlık duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de yaşayanların yüzde 85'inin yerinden edildiği belirtilen açıklamada, Gazzelilerin evlerine geri dönme hakkına sahip olduğu vurgusu yapıldı.

Açıklamada Türk, "Uluslararası hukuk, koruma altındaki kişilerin ülke içinde zorla naklini veya işgal altındaki topraklardan sınır dışı edilmesini yasaklamaktadır." hatırlatmasında bulundu.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, kendilerine yardım edecek ortaklarının olduğunu ifade etmiş ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

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