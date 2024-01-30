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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Gazze Koordinatörü Kaag: UNRWA'nın yerini başka bir örgüt dolduramaz

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yerini başka bir örgütün dolduramayacağını söyledi.

Şerife Çetin  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
BM Gazze Koordinatörü Kaag: UNRWA'nın yerini başka bir örgüt dolduramaz Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

New York

Kaag, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen kapalı Gazze oturumunun ardından basına açıklama yaptı.

BMGK'de ele alınan temel konuların, Gazze'ye yardımın geçişi için tedarik yollarının temini, yardımların dağıtılması, dağıtım için elverişli ortamın sağlanması ve BM mekanizmasının kurulması olduğunu belirten Kaag, bunun sadece Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısıyla ilgili olmadığını, yardımın hacmi, kalitesi, ulaştırılması ve sürekliliğinin daha çok önem taşıdığını ifade etti.

Kaag, UNRWA çalışanlarına yönelik iddialara ilişkin olarak, "UNRWA'nın yerini başka bir örgüt dolduramaz ya da hiçbir örgüt UNRWA'nın yerine geçemez. Çok büyük kapasitesi, kabiliyeti ve yapısıyla Gazze toplumu hakkında bilgi birikimi var." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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