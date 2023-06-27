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Dünya

BM: Fon eksikliği, insani yardımları olumsuz etkiliyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), artan ihtiyaçlar karşısında fon eksiliğinin insani yardım operasyonlarını olumsuz etkilediğini duyurdu.

Şerife Çetin  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
BM: Fon eksikliği, insani yardımları olumsuz etkiliyor

Birleşmiş Milletler

OCHA'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, halihazırda ihtiyaç olan 54,8 milyar doların sadece yüzde 20'sinin toplandığı belirtilerek, dünya genelinde 22 kişiden birinin yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.

Geçen sene yardıma muhtaç kişi sayısının 349 milyon olduğu aktarılan açıklamada, bu yıl bu sayının 362 milyona yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, "İhtiyaçlar, ciddi anlamda artarken, fonlamalar yetmiyor." ifadesi kullanıldı.

Fonlamalardaki eşitsiz dağılımın da bazı bölge ve sektörleri zora soktuğu kaydedilen açıklamada, Myanmar, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Venezuela, Somali ve Afganistan'ın "mali olarak yeterince desteklenmemiş" krizler arasında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu fon eksikliğinin milyonlarca kişiyi etkilediğinin altı çizilirken, donörlere katkılarını artırma çağrısı yapıldı.

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