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Dünya

BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesinde insani yardımlar engelleniyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarrec, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesindeki çatışmalarda güvenlik durumunun karışık ve değişken olmasından dolayı insani yardım faaliyetlerinin engellendiğini bildirdi.

Islam Doğru   | 18.06.2021
BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesinde insani yardımlar engelleniyor

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarrec, günlük basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) yardım görevlilerinin, Tigray bölgesinde aktif düşmanlıklara rağmen ihtiyaç halindeki topluma ulaşmaya çalıştığını kaydetti.

Sözcü, mayıs ayı başından bu yana BM görevlilerinin gıda yardımı konusunda hedeflenen 5,2 milyon insandan sadece 2,3 milyonuna ulaşılabildiğini aktardı.

Bölgede ayrıca o tarihten beri 500’den fazla cinsiyete dayalı şiddet vakası rapor edildiğini söyleyen Sözcü, görevlilerin gerçek rakamların bu sayının çok üstünde olduğuna inandığını bildirdi.

Dujarrec, çatışmalarda güvenlik durumunun karışık ve değişken olmasından dolayı insani yardım faaliyetlerinin engellendiğini ifade etti.

Tigray'da çatışmalar devam ediyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

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