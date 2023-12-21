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Dünya

BM: Etiyopya'da 20 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da kuraklık, sel ve çatışmaların etkisiyle 20 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Tufan Aktaş  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
BM: Etiyopya'da 20 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor

İstanbul

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) raporuna göre, ülke genelinde 4,5 milyon kişi felaketler ve çatışmalardan ötürü evini terk etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 120 milyon nüfuslu ülkede 20 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, sadece son 3 ayda 1,5 milyon kişi sel ve heyelanlardan olumsuz etkilendi.

Ülkenin Amhara, Tigray ve Afar eyaletlerinde 5 milyon kişi, kuraklık benzeri şartlarla karşı karşıya kaldı.

​​​​​​​Tigray eyaletinde 2 yıl süren çatışmalardan sonra şimdi de Amhara eyaletinde süren çatışmalar gıda güvenliğini olumsuz etkiledi.

BM, bölgeye gerekli yardımın ulaştırılması için 4 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

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