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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'ndeki yıkım İsrail saldırılarının boyutunu gösteriyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şucaiye Mahallesi'ndeki yıkım İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıların şiddetini gözler önüne seriyor.

Mustafa Deveci  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'ndeki yıkım İsrail saldırılarının boyutunu gösteriyor

Ankara

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin her bölgesini vuran İsrail saldırıları daha çok Gazze'nin kuzeyinde ve güneyde yer alan Han Yunus bölgesinde yoğunlaşıyor.

Saldırıların yoğunlaştığı bölgelerden biri de Gazze'nin kuzeyinde yer alan Şucaiye Mahallesi.

Sosyal medyada yer alan ve bir İsrailli askerin çektiği tahmin edilen görüntü Şucaiye'deki saldırıların şiddetini gözler önüne seriyor.

İbranice konuşan kişinin belirttiğine göre, söz konusu görüntü 20 Aralık'ta Şucaiye'de kaydedildi. Görüntüde, Şucaiye'de sınıra yakın kenar bölgelerdeki evlerin tamamının İsrail saldırılarına hedef olduğu görülüyor.

Saldırılar nedeniyle bölgedeki binaların tamamının yerle bir olduğu görülürken, bölgedeki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Şucaiye'deki yıkımın deprem bölgelerinden daha ağır olması ise göze çarpıyor. Bölgede İsrail'e ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın konuşlandığı kameraya yansıyor.

İsrail'in havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılar nedeniyle 20 binden fazla Filistinli öldürüldü. Öldürülenlerin 8 binden fazlasını çocuk, 6 bin 200'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in devam eden saldırılarında 52 bin 600 Filistinli yaralandı.

Bu saldırılarda Gazze Şeridi genelinde 52 bin 600 konut tamamen yıkıldı, 254 bin konut da hasar gördü.

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