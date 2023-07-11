Dolar
26.11
Euro
28.72
Altın
1,931.26
ETH/USDT
1,867.90
BTC/USDT
30,421.00
BIST 100
6,362.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995’te işlenen soykırımıyla ilgili, "Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı." dedi.

Şerife Çetin  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
BM: Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı

New York

Sözcü Dujarric, günlük basın toplantısında Srebrenitsa soykırımının 28. yılına ilişkin konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kurbanların yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirten Dujarric, "Genel Sekreter inkar, meşru kılma çabaları ve suçları küçümse girişimlerini şiddetle kınayarak, siyasi liderlere bunları yapmama ve savaş suçlularını yüceltmeme çağrısında bulunuyor." ifadelerin kullandı.

Dujarric, Guterres'in Bosna Hersek halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve tazminat alımını desteklediğini aktararak, "Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı." şeklinde konuştu.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü ve katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te selden zarar gören Şeker Kanyonu havadan görüntülendi
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Tunceli'de askeri helikopter, kalp krizi geçiren kadın için havalandı
Zonguldak'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor
Düzce'deki selde evlerin yıkıldığı köyde erken tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı

Benzer haberler

BM: Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı

BM: Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı

TBMM'den Srebrenitsa soykırımına ortak kınama

Srebrenitsa soykırımının 28. yılında ABD'den dayanışma mesajı

Srebrenitsa kurbanları, soykırımın 28'inci yılında törenlerle anılıyor

Srebrenitsa kurbanları, soykırımın 28'inci yılında törenlerle anılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz
Avrupa Konseyi, 11 Temmuz'un Srebrenitsa kurbanları için anma günü olmasını istiyor

Avrupa Konseyi, 11 Temmuz'un Srebrenitsa kurbanları için anma günü olmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet