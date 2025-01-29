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Dünya

BM Dünya Turizm Örgütü, Afrika’daki ilk ofisini Fas’ta açacak

Fas Turizm Bakanı Fatma Zehra Ammur, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili ile Afrika’da ilk olacak bir turizm ofisinin başkent Rabat'ta kurulması konusunda anlaşma imzaladı.

Khalid Mejdoub, Esat Fırat  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
BM Dünya Turizm Örgütü, Afrika’daki ilk ofisini Fas’ta açacak Fotoğraf: Nurettin Boydak/AA

Rabat

Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas Turizm Bakanı Ammur ile BMDTÖ Genel Sekreteri Pololikaşvili, Marakeş'te bir araya geldi.

Açıklamada, inovasyon ve turizm yatırımlarını desteklemek amacıyla başkent Rabat’ta BMDTÖ ofisinin açılacağına dikkat çekilerek, Fas ile BMDTÖ arasında imzalanan mutabakatın iki taraf arasındaki stratejik ortaklıkta bir dönüm noktasını temsil ettiği vurgulandı.

Açılacak ofisin olumlu bir seyir halinde gelişen Fas turizm sektörünün yanı sıra Afrika ülkeleri ile BMDTÖ arasındaki işbirliğinin artırılmasının önünü açacağı belirtilen açıklamada, BMDTÖ ofisinin kamu ve özel sektör paydaşları için kapasite geliştirme kursları ile çalıştaylar düzenlemek, Afrika turizm sektörünü canlandırmayı amaçlayan bir dizi yenilikçi faaliyet önermek ve uygulamak gibi misyonları üstleneceği kaydedildi.

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