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Dünya

BM Dünya Gıda Programı: Kenyalı çiftçiler hayatta kalmak için tüm mallarını satıyor

Tufan Aktaş   | 16.09.2021
BM Dünya Gıda Programı: Kenyalı çiftçiler hayatta kalmak için tüm mallarını satıyor

İstanbul

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Kenya'da yaşanan kuraklık nedeniyle kırsaldaki çiftçilerin varlıklarını satarak hayatta kalabildiğini açıkladı.

WFP Kenya Direktörü Lauren Landis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklığın kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşayan halkın geçim kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, seller ve çekirge salgını nedeniyle ülke ekonomisinin zor günler geçirdiğini hatırlatan Landis, Kenya kırsalındaki küçük ölçekli çiftçilerin dayanma gücünün sonuna geldiğini belirtti.

Landis, "Çiftçiler, halihazırda kenarda neyi var neyi yok harcamış durumda ve sadece hayatta kalabilmek günden güne tüm mal varlıklarını satıyor." diye konuştu.

WFP Direktörü, gelecek aylarda yapılacak kuraklık yardımının hayat kurtarıcı olacağı uyarısında da bulundu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, acil gıda ihtiyacı olanların sayısı kuraklıkla şubattan bu yana yüzde 70 artarak 2,1 milyona ulaştı. 523 bin çocuğun yanı sıra 96 bin hamile ve emziren kadının kötü beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğu açıklandı.

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